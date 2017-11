Cristine Reyes sa ‘controlling wife’ kay Ali Khatibi: Hindi naman siya bata para diktahan

NILINAW ni Cristine Reyes ang isyu na isa siyang “controlling wife” sa asawang mixed martial arts expert na si Ali Khatibi.

“Not naman controlling. He’s just being ano, nagre-remind lang siya sa akin. Si Ali, very ano siya, eh, cordial, very family man and conservative,” sambit niya.

“Hindi ko siya puwedeng kontrolin kasi may sarili rin namang desisyon yung tao. Hindi naman siya bata para diktahan,” dagdag pa ng aktres.

Pagdating naman sa isyu ng selosan, wala raw siya dahilan para magselos sa asawa.

“Hindi naman niya ako binibigyan ng rason na magselos. Pero siguro, kung may instances na dapat akong pagselosan, babae pa rin ako, alam mo ‘yun? I’m sure…

“Pero ayokong dumating sa punto na gusto kong magselos. Pero kasi right now, hindi naman niya ako binibigyan ng rason para magselos.”

Samantala, masaya si Cristine na nae-enjoy ng asawa ang pag-arte sa La Luna Sangre bilang isa sa kanang kamay ni Richard Gutierrez.

“Nung makilala ko kasi si Ali, sabi ko sa kanya, ‘Alam mo, bagay ka sa showbiz,’ kasi kaya niyang makipag-usap to anyone.

“’Yung parang… ako kasi, may effort ako eh, dahil hindi talaga ako ma-PR na tao, kumbaga, tahimik lang ako. Si Ali ‘yung kabaligtaran ko. So, sabi ko sa kanya, ‘parang bagay ka sa showbiz, ganyan ‘yung kailangan ng showbiz, ‘yung totoo.’ Ako, I’m too real.

“And nakikita ko na may potensyal din, and at the same time, ‘yung mga direktor niya, sinasabi na magaling siya, so happy ako for him,” masaya niyang kuwento.

La Boka

by Leo Bukas