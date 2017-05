Cristine Reyes, nasilipan! – Alex Brosas

NAKAW-EKSENA SI Cristine Reyes sa premiere night ng movie niya with Richard Gutierrez last Sunday.

Isang sequined blue gown ang suot ni Cristine sa Patient X premiere night. Super sexy ng outfit ng hitad at talaga namang lahat ay nagulat sa kanyang pagiging daring. Sa magkabilang gilid kasi ng dress ay may malaking cut kaya halos lumuwa na ang boobs ng dalaga. Kapag nasa side nga siya, kitang-kita ang halos kalahati ng kanyang boobs. Sa harap din ay medyo malalim ang cut ng dress kaya kitang-kita ang cleavage ng hitad.

When she arrived, talaga namang namangha ang lahat sa kanyang kaseksihan. Naloka rin marahil ang iba pang celebrities na present ng gabing iyon sa outfit ng younger sister ni Ara Mina. Anyway, umapir siyempre ang family ni Richard na sina Tito Eddie Gutierrez, Tita Annabelle Rama, Ruffa and Raymond Gutierrez, Bubbles Paraiso, Ehra and Michelle Madrigal, Ara Mina, German Moreno.

In stark contrast ang appearance ni Cristine sa movie dahil in most of her scenes ay deglamorized siya bilang isang aswang.

Creepy talaga ang movie sa opening scene pa lang. For a horror genre, alam ni Direk Yam Laranas ang forte niya. Effective din si Richard bilang isang doktor na humanap sa pumatay sa kanyang pamilya.

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas