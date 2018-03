Cristine Reyes, makikipagsabayan kina Nathalie, Roxanne, Meg at Kylie sa ‘Abay Babes’

PAPATUNAYAN ng hot momma na si Cristine Reyes na kahit mamshie na siya ay kaya pa rin niyang makipagtalbugan sa mga baguhang sexy actresses sa bakuran ng Viva via the upcoming movie ‘Abay Babes’ under the direction of Don Cuaresma.

Kahapon ay lumabas na sa social media accounts ng Viva Artists Agency ang story conference and look test para sa limang ‘Viva Hot Babes’ na sina Roxanne Barcelo, Nathalie Hart, Meg Imperial at Miss International 2016 na si Kylie Verzosa.

Kung pagbabasehan ang look test, mukhang si Cristine ang pinaka-senior in terms of being a box-office leading lady among the sexy ladies. Mukhang siya rin ang medyo pa-innocent turned pa-wild.

Si Roxanne Barcelo naman ay medyo ‘deglamorized’, which is very opposite sa kanyang role bilang lukaret na si Nathalie Alcantara sa successful show ng ABS-CBN na Wildflower, kung saan din siya muling napansin ng madlang pipol.

Si Nathalie Hart naman ay naging hot last month dahil sa pasabog niyang performance at paghuhubad sa ‘Sin Island’ with Xian Lim and Coleen Garcia. Mukhang itutuloy-tuloy na ng ex-Starstruck avenger ang kanyang pagiging pantasya ng bayan with this movie na mukhang liberated na naman ang kanyang role.

Si Meg Imperial naman ay mukhang titibo-tibo. In fairness sa dalagang ito, keri niya ang innocent or liberated look. Mukhang sisiw lang din sa kanya ang bago niyang maangas na role.

Si Kylie Verzosa naman ay mukhang pa-emo sa una pero may big reveal sa huli. Bitin ang kanyang exposure sa “Ang Panday”. Dito kaya ay mas magiging bongga na ang kanyang exposure?

We’re excited to watch Abay Babes na mukhang female empowered film about ladies na lagi nang nag-aabay sa kasal. Sino kaya ang mas titilian ng mga boys and girls? Abangan!