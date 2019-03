Cristine Reyes, kumpirmadong split na sa asawang si Ali Khatibi

NOONG media conference ng pelikulang Maria na bida si Cristine Reyes ay well-guarded siya ng mga production assistants at personal aid niya.

No personal questions sa sexy actress ang pauna at bilin ng Viva’s Corporate Communications during the event kung saan tatangahalin bilang the newest action star si Cristine sa pelikula ni Direk Pedring A. Lopez film, sa hanay nina Anne Curtis at Erich Goinzales na nagpaka-Angelina Jolie din sa kani-kanilang mga pelikula.

First time humarap kasi ni Cristine sa media simula nang mabalita na nag-split na sila ng mister na MMA fighter na si Ali Khatibi.

Walang tanong ng media ang nakalusot tungkol sa isyung hiwalayan until mag-guest si Cristine sa morning show ni Karen Davila na nagkaroon ng linaw ang hiwalayan isyu nila ng mister.

Yes, wala man kumpirmasyon sa hiwalayan nila ng mister during the interview, reading between the lines na pahayag ni “Maria”, malinaw nga na they parted ways.

Sabi niya na “civil” sila ni Ali.

May pahaging pa nga siya tungkol sa kasal nila ni Ali na: “Ideally, it shouldn’t end, but it depends on the circumstances… But for me, if you’re not happy, you should do something about it.”

Ang civil relationship nila ng mister ay alang-alang sa anak nila na si Amarah na ayaw nila masaktan.

Oks sina Cristine at Ali lalo na sa pagpapalaki sa anak nila.

Sa katunayan, hindi mula sa mag-asawa nagsimula ang tsismis ng hiwalayan nila kundi sa nakatatadang kapatid ni Cristine na si Ara Mina na minsan ay nadulas sa isang interbyu na naging mitsa ng balita na sunod-sunod na ang panguurirat tungkol sa relasyon nina Cristine at Ali.

Three years pa lang ang relasyon ng dalawa bilang mag-asawa na noong January 2016 sa isang exclusive and not-so-showbiz na wedding sa isang island resort sa Quezon.

Today, Wednesday, March 27 ang simula ng showing ng Maria action film ng aktres na produced ng Viva Films.

Reyted K

By RK Villacorta