Cristine Reyes, effective kontrabida sa ‘Nang Ngumiti ang Langit’

ILANG BUWAN na rin palabas sa ABS-CBN ang family drama series na ‘Nang Ngumiti ang Langit’ kung saan kontrabida rito ang sexy actress na si Cristine Reyes.

Looking back to her past as a Kapuso (she’s one of the original graduates of Starstruck), noon ay nalilinya sa mga kontrabida roles ang aktres. Isa sa iconic roles niya ay bilang Molecula sa Darna na bida si Angel Locsin. Ang huli na nagawa niya ay ang Marimar, kung saan isa siya sa mga umapi sa bidang si Marian Rivera.

By the time she moved to ABS-CBN, elevated siya agad sa bida status when she did Eva Fonda noong 2008 na naging big hit sa mga viewers. From then on, naging consistent top rater ang mga programang pinagbidahan niya.

This time ay balik sa pagkokontrabida si Cristine at in fairness, mas lalong lumalabas ang galing niya bilang aktres. Nakakainis na nakakagigil siya bilang Katrina, pero gusto namin ang atake niya. Early this year naman ay lumabas siya sa action movie na ‘Maria’ at by November ay isang thriller-romance naman ang pagbibidahan niya with Xian Lim entitled ‘UnTrue’ na nagshoot sa sa Georgia.

Naaalala namin na noon ay may mga doubts about Cristine Reyes making it as a big star. For a time, kinilala siya as ‘Ara Mina’s Little Sister’ to ‘one of the Starstruck graduates’ to ‘bratinella’. Now, you can say that Cristine Reyes is one of the Philippines’ bankable teleserye and movie actresses.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club