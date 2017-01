Connie Reyes, puring-puri ang pagiging marespeto ni Ria Atayde

Puring-puri ni Miss Connie Reyes ang baguhan na si Ria Atayde. “Marespeto siya, just like her mom (Sylvia Sanchez),” sabi ng seasoned actress tungkol sa dalaga.

Sa bagong show ng Dreamscape Entertainment na “My Dear Heart”, bida ang bagong child star ng Kapamilya Network na si Nayomi Ramos bilang Heart na anak nina Zanjoe Marudo at Bella Padilla. Ria plays the daughter of Miss Connie (Dra. Divinagracia) na former college girlfriend ni Zanjoe. Ang dating relasyon ng dalawa ang isa sa malaking component sa kuwento kung bakit naging masamang tao ang karakter ng beteranang aktres.

Kuwento nga ni Ria, “It’s a big break for me playing Tita Connie’s daughter. It’s an honor tulad ng sabi din ni Mommy na si Tita Connie was the one who gave mom’s biggest break when she guested in her drama anthology before,” kuwento ng dalaga.

Nice to hear from the likes of Miss Connie ng good words for Ria at sa inang si Ibyang.

“It’s inspiring for me as a newcomer. I hope I can do my best to deliver,” sabi ng pa young actress sa presscon ng serye.

Sa Monday na, January 23, pagkatapos ng “FPJ’s Ang Probinsyano” mapanonood ang “My Dear Heart” sa Primetime Bida sa Kapamilya Network.

Reyted K

By RK VillaCorta