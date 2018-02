CONFIRMED: Diether Ocampo at Skin Care Guru Cathy Valencia, in love sa isa’t isa!

IBA ANG ARTISTA na si Diether Ocampo. Lifestyle of the rich ang gusto niya na patunay lang ng mga aktibidades at mga pinaggagagawa niya.

At a recent Cockatoo Cup last February 18 held at the North Polo Club at the Big Ben Farm in Pulilan Bulacan, naging tampulan ng tuksuhan si Diet sa naturang event dahil sa pagkaka-link niya kay Cathy Valencia na isang celebrity dermatologist.

At the event, binibiro palagi ng annotator si Diet linking him to the “beauty guru”.

Our source from Forbes Park na tunay talagang rich claims na palagi niya nakikita sina Diet at Dr. Cathy sa Manila Polo Club.

Habang si Diet ay naglalaro ng rich man’s game, si Dr. Cathy ay pakape-kape lang.

Sa high society gossip, currently ay hot item sina Diether at Cathy.

I remember a couple of years ago, Diet was rumored to be the boyfie of equestrienne and world cup champion Michelle Cojuangco-Barrerra.

At the recent equestrian event, very visible diumano si Dra. Cathy na major sponsor ang kanyang skin care clinic sa event. Happy kung ganun.

Reyted K

By RK Villacorta