Concert nina James Reid at Nadine Lustre sa Araneta, sold out; SRO tickets na lang ang ibinebenta

Iba ang tambalang James Reid at Nadine Lustre. Pinatunayan ng love team nila na iba ang lakas nila sa mga fans.

Sa magaganap na concert ng dalawa na JADINE LOVE bukas, February 20, sa Araneta Coliseum, paglabas ng announcement na magkakaroon ang dalawa ng show sa The Big Dome, wala pang isang buwan ay halos sold-out na ang mga tickets lalo na sa VIP section.

December pa last year (2015), wala nang tiket. Hindi na nila kailangang mag-promote para mabili ang palabas nila.

Kaya last minute, nag-decide ang Dreamscape Entertainment, ang producer ng kanilang kilig-serye na “On The Wings of Love” para sa Kapamilya Network na magtatapos na next Friday (February 26), na maraming clamor tickets kaya nag-release sila ng SRO tickets to be sold for the concert, early this week, meaning wala kang upuan at tatayo ka for the whole duration of the show (mga two hours din ‘yun) na magtitiis ka na nakatayo sa paghihintay na magsimula ang palabas, panoorin ang kabuunan ng pampakilig ng dalawa para sa mga fans na ang espasyo na binayaraan mo ay ang kinatatayuan mo lang.

As of this writing, almost malapit nang ma-sold out ang SRO tickets for the show na bukas pa lang mapanonood.

Pero may alternatibo sa mga hindi talaga mapigilang mga fans na kung ayaw mong mapagod ay mag- pay-per-view ka na lang and watch the concert from the comfort of your home.

Sa katunayan, nang i-annouce ang concert ng dalawa, may mga overseas Pinoy fans ang dalawa na nag-purchase na online at lumipad talaga ng Manila (may 2 groups na fans nina James Reid at Nadine Lustre na dumating kaninang lunch time from Singapore) para mapaood nang live ang show bukas.

Sa pagkukuwento ni James tungkol sa surprise na gagawin niya sa JADINE in LOVE malamang sa hindi, magpapakita ang binata ng kanyang sexy body at ang kanyang abs na kinahuhumalingan ng mga girls at mga bekis.

Reyted K

By RK VillaCorta