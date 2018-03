COMING SOON: Marion Aunor – Xian Lim collaboration!

HAPPY si Marion Aunor sa mga kaganapan sa kanyang career ngayon mula nang mag-sign up siya sa Viva Artists Agency (VAA) as one of their artists.

Mula kasi nang pumirma si Marion sa kompanya na pinamumunuan ni Veronique del Rosario-Corpus ay halos sunod-sunod na ang mga projects ng singer-composer na naka-assign sa kanya.

With a positive review sa isinulat at kinanta niyang OST ng romcom na “Ang Pambansang Third Wheel” na pinagbidahan nina Yassi Pressman at Sam Milby, personal naman nagustuhan ni Xian Lim ang kanta na “Ikaw Pa Rin Ang Pipiliin” na isinulat ng dalaga reason kung bakit sinabi ng binata na gusto niya makatrabaho ang dalaga.

Kaya nga right after ng Holy Week Vacation ni Marion with her mom Maribel ‘Lala’ Aunor and sissy kung saan maglo-long drive sila pauwi ng Bicol na hometown ng mom niya at in between ay magbi-Visita Iglesia sila sa mga dadaanang mga simbahan.

Balita namin, aside from a music collaboration with Xian, madaming mga Viva contract artists ang gagawan ng komposisyon ng singer-composer.

Lucky you Marion. Enjoy your vacation at pagbabalik sa bayan ng mom mo.

Reyted K

By RK Villacorta