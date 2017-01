Coleen Garcia, magaganap ang kasal kay Billy Crawford sa first quarter ng 2018

Next year na ang planong pagpapakasal nina Billy Crawford at Coleen Garcia. Kamakailan lang ibinahagi ni Coleen sa press conference ng kanilang pelikulang “Extra Service” ang tungkol sa kasal na mangyayari sa first quarter ng 2018.

Dagdag pa ni Coleen, malamang mangyari sa summer ang kanilang kasal. Aniya, “I want it to be big in its own way. But I still want it to be simple. I still want to be a very simple bride. I don’t want a lot of make-up on, I don’t want my dress to be way too heavy for me to carry. It will be very me.”

Sinabi rin ni Coleen na hindi niya inaasahan na mangyayari agad ang proposal. Ayon pa sa kanya, napakaganda ng kanyang engagement ring at higit pa sa kanyang inaasahan.

Ipinangako rin ni Coleen na patuloy niyang ia-update ang fans. Mayroon ding website kung saan may nakalagay na ‘Coleen and Billy, April 20, 2018’ na para sa kanilang pamilya, mga kaibigan at fans.

Ang nasabing website ay https://www.theknot.com/us/coleen-garcia-and-billy-crawford-apr-2018. Ang website ay nilikha sa ‘The Knot’, design ng Minted.

Sa ngayon, halos wala pang laman ang website, ngunit tiniyak ni Coleen na ang kanilang kasal ay magiging ‘magical event’.

***

Sa True Lang

by Throy Catan