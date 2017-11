COCOJUL ROMANCE: Relasyong Coco Martin at Julia Montes, hindi pa rin namamatay!

SA TOTOO LANG, sa sobrang hectic ng schedules ng actor-director na si Coco Martin, sigurado, magtatampo ang babae kung sino man ang magiging girlfriend nito.

Kung ikaw ang girlfriend ng aktor at selosa ka sa panahon na mailalaan lang ng nboyfriend mo, malamang sa hindi ay mag-aaway kayo.

Kaya nga hindi ko alam kung si Julia Montes at si Coco Martin ang lihim na magkarelasyon.

Noong pa man ay may tsismis na ang tungkol sa dalawa na magkarelasyon na ayaw lang ibibunyag ng dalawa sa media at sa publiko.

Kahit kulitin mo ng aktor-director ay ngingiti lang siya sa panguurirat mo sa kanya.

Pero heto, nag-take time si Julia na batiin ang aktor sa birthday niya.

Ang birthday message ng dalaga sa binata sa kaarawan niya last Wednesday, November 1: “Hi Co, happy, happy birthday! Enjoy your special day, siyempre, and I wish you all the best. And good health dahil napaka-busy mo. Saludo kaming lahat na mga nakatrabaho mo kasi napakabuti mong tao at napakadali mong katrabaho,” sabi ni Julia.

Dagdag pa ng dalaga: “I’m so happy and very, very proud of you sa lahat ng mga achievements na natanggap mo and, of course, sa lahat ng dreams mo na unti-unti mo nang natutupad.

“I know God will guide you and God will protect you, and God will give you more knowledge kasi pinapahalagahan mo at hindi ka nakakalimot sa kanya. Iniingatan mo at shini-share mo sa mga nakakasama mo – at saksi ako doon doon – ang talent na mayroon ka at binigay ni God sa ‘yo.

“Sana lahat ng dini-desire ng heart mo, lahat ng pinagpi-pray mo, sana i-guide ka ni God, sana i-grant ‘yun ni God for you. Happy, happy birthday,” pagbati pa ng dalaga sa rumored boyfie niya.

Sa totoo lang, bagay naman sil;ang dalawa. Ewan ko kung bakit ayaw pa umamin ng dalawa sa sinasabing releasyon nila.

Kung hindi ka selosa at naiintindihan mo si Coco na super busy sa kanyang career with sa telebisyon na “FPJ’s Ang Probinsyano”, a MMFF 2017 entry na “Ang Panday” and a new project na mobile game app na ”Ang Panday” (free to download sa Google play), dapat hindi ka selosa na girl at maiintindihan mo ang aktor-director para walang away sa relasyon ninyo. Tama?

Sa totoo lang ay naiip na rin ako. Kalian ba talaga magkaka-girlfriend si Coco? Ang tagal naman kasi.

Reyted K

By RK Villacorta