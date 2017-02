Coco, matatanda ang ka-Valentine

Sa kabila ng kabisihan ni Coco Martin sa taping ng kanyang nightly aksyon-serye na “FPJ’s Ang Probinsyano”, hindi pa rin napababayaan ng aktor ang kanyang pagmamahal sa mga bata at matatanda.

No wonder na siya ang numero uno na idol ng mga bata at ng mga lolo at lola.

Recently, nagkaroon ng out-reach program si Coco sa mga batang estudyante ng isang elementary school sa San Jose del Monte, Bulacan na noong pasukan noong June, binisita rin niya ang mga ito.

Last Friday, ang mga elder naman na residente ng Graces Home for the Aged ang dinalaw niya.

Siya ang ka-Valentine ng mga lolo at lola, kung saan nagbigay ng tulong at kasiyahan ang aktor, gaya ng nakagawian na niya.

As a mula kay Coco, dala-dala niya ang mga pagkain, gamot, at toiletries na tulong ng aktor para sa kanila.

Malapit sa puso ng aktor ang mga matatanda, lalo pa’t in real life ay laking-lola ang binata, reason kung bakit ganu’n na lang ang attachment niya sa mga ito.

Bukod sa mga bata at elderlies, napag-alaman din namin na gusto rin na magkaroon ng out-reach program si “Cardo” sa mga piitan, kung saan sa istorya ng kanyang teleserye sa ilang linggong pagtakbo nito, naging isang inmate ang kanyang karakter.

Bukod sa mga nabanggit na recipients ng charity works ng aktor, gusto rin niyangt mag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa probinsya.

Pahayag ng aktor sa isang panayam, “Gusto ko rin sanang makatulong, lalo na ‘yung mga (preso) na hindi nadadalaw ng mga kaanak nila at ‘yung mga kababayan natin sa probinsya na nasalanta rin ng bagyo.”

Sa ganitong mga gawa at ganap, personally ay ito ang gusto ko sa aktor.