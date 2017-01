Coco Martin, galit na galit sa production ng Dos?

GALIT NA galit pala si Coco Martin sa Dreamscape Production ni Deo Endrinal. Naimbiyerna raw si Coco dahil parang hindi tao kung ituring sila ng production, para raw silang mga robot na hindi marunong makaramdam ng pagkapagod.

Nag-walkout pala si Coco sa taping ng teleserye nila nina Kim Chiu, Jake Cuenca at Julia Montes. Kasi naman, three days pala siyang pinag-taping, yes, three days, at ang nakakaloka ay kasagsagan noon ng promo ng movie ni Coco with Sarah. Pagod na pagod na si Coco sa taping tapos may premiere night pa siya kaya naman nag-walkout daw ito sa taping. Siyempre nga naman kailangang mukha siyang fresh sa premiere night, ‘no! Paano naman siya magmumukhang fresh kung ngarag siya’t walang tulog dahil sa three consecutive taping days?

Nakakaloka pala ang scenario sa Dreamscape Production. Since hand-to-mouth ang drama nila, pagka-tape pala ng episode ay diretso na itong ipinalalabas sa gabi. Para hindi ma-delay, umuupa pa raw ng hagad ang production para magdala ng nakunang eksena. Kasi nga naman kapag hagad ang may dala ay madali itong makararating sa ABS-CBN dahil walang haharang dito.

Marami na nga raw artista ng Dreamscape ang nagrereklamo sa palakad nila during taping. Wala na kasi silang pahinga, parang hindi na raw makatao ang tatlong araw na sunud-sunod na taping. Ang panakot pa yata ay hindi na sila kukunin sa next project ng Dreamscape kapag umangal sila.

True ba ito, Deo Endrinal? Pakisagot nga!

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas