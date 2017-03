Coco Martin, biglang naging kapatid ni Sandino Martin

Gusto kong i-share ang Facebook post ng isang showbiz writer na na-pick-up lang din ng showbiz writer sa isang column item sa isang tabloid ang istorya kung saan ang indie actor na si Sandino Martin ay naging kapatid ni Coco Martin.

Hindi na pinangalan ng showbiz writer ang sumulat ng item, gayundin sa kung saang tabloid lumabas. Sa kanyang post, aniya:

“Ito pa lang si Sandino Martin na younger half-brother ng actor na si Coco Martin ay may talento rin sa akting.

“Mas may karapatan siyang tawaging artista. Sabagay, si Coco naman ay pasadung-pasado na sa pagiging magaling na aktor, mapa-drama at aksyon ay lusot na si Coco.

“Si Sandino naman ay tampok sa isang indie film na tungkol sa kasaysayan ng aso at tao. At take note, kahit hindi siya magsalita ay nangungusap na ang mga mata niya.”

Pagko-correct ng writer sa istorya: “Correction please: Hindi po half-brother ni Coco Martin si Sandino Martin. Ang half-brother po ni Coco ay si Ronwaldo Martin, na isa ring indie actor. Hindi po nila kamag-anak si Sandino Martin.”

Sawsaw ko naman sa isyu: “Anak sa labas ni Carmi Martin sa isang Puerto Rican na ama rin ni Ricky Martin. Nakilala niya ‘yong ama ni Ricky Martin nang mag-join siya sa isang cruise. Kaya bongga!

“May half-brother sina Coco Martin at Sandino Martin na isang sikat na international celebrity. Huwaaaaaahhhh!”

Kalokah! Magkaroon naman dapat ng responsibilidad ang writer (kung writer mang matawag).

Wala lang. Walang magawa ang mga beks noong hapong ‘yun na ang pamilya nina Carmi Martin, Ricky Martin, Coco Martin, Ronwaldo Martin, at Sandino Martin ay pinagdiskitahan.

Hahaha! Aliw lang…