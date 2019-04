Clique V kinilalang Best Male Group ng Laguna Excellence Awards

MAY BAGONG award na nakuha ang all male group na Clique V. Sila ang kinilalang Best Male Group ng Laguna Excellence Awards.

Gaganapin ang awarding rites on April 20, 1 p.m., sa SM Cinema 1 ng Calamba, Laguna.

Gusto ng mga miyembro ng Clique V na sila mismo ang tumanggap ng parangal kaya plano nila na i-cut short o kaya ay huwag na lang ituloy ang kanilang bakasyon sa Holy Week.

“Puwede naman kaming magbakasyon sa ibang araw. Inaayos pa namin ang schedule if magpapaiwan ba kami or what dito sa Manila this Holy Week,” wika nila.

Original plan kasi ng kanilang management team (3:16 Events & Talent Management) headed by Len Carillo na magpunta sila sa isang beach resort na malayo sa Maynila para makapag-bonding at makapag-relax.

“Kung ano po yung sasabihin sa amin ni Nanay Len, yon ang gagawin namin. If she wants us na unahin yung event sa Laguna, yon po ang gagawin namin,” sey ng Clique V.

Samantala, sumabak din ang members ng Clique V at Belladonnas na mag-audition sa reality program ng GMA-7 na Starstruck. If ever man daw na may makuha sa kanila ay hindi naman nangangahulugan na mabubuwang na ang dalawang grupo.

Tuloy pa rin daw ang Clique V at Belladonnas. In fact, may new addition sa Clique V. His name is Kristian Alagban, 17 years from Iloilo.

La Boka

by Leo Bukas