Clique V Kaizer, natupad ang birthday wish

TWENTY YEARS old na ang guwapong member ng Clique V na si Kaizer Banzon nung March 25. Simple lang ang naging birthday celebration ng binata sa isang bar sa Quezon City kasama ng kanyang mga kaibigan sa grupo at ang kanilang management team.

Ano ba ang birthday wish ni Kaizer?

“My wish is already granted na Tito Leo. Nagsisimula pa lang kami and I won’t demand for anything else kasi kontento ako sa meron ako ngayon. We just have to take it slowly and smoothly to reach our dreams. Siguro naman po all of my co-members we all have the same wish — to have a succesful career,” sagot ni Kaizer.

Hindi kasama sa wini-wish ni Kaizer ang magkaroon ng lovelife. Hindi raw ito ang kanyang priority ngayon.

Bago naging member ng Clique V ay laman ng iba’t ibang male pageants si Kaizer. In fact, ayon sa binata, 14 years old pa lang ay nagsimula na siyag mag-pageant.

Marami na ring napanalunang title si Kaizer noon.

“Sinuswerte lang po siguro,” sabay tawa niya.

Taong 2016 nang tanghalin si Kaizer bilang Mr. Campus Face Cebu.

Bukod sa pagkanta at pagsayaw as a member of Clique V ay hindi rin pinababayaan ni Kaizer ang kanyang pag-aaral. He is now first year college taking up Tourism sa Lyceum of the Philippies.

La Boka

by Leo Bukas