Claudine Barretto sa pamilya ni Raymart Santiago: “Humanda kayo!”

ISANG pasabog na naman ang ibinahagi ni Claudine Barretto sa kanyang Facebook account nitong Martes ng gabi, December 20.

Walang tinukoy na pangalan ang aktres sa kanyang post, ngunit mahihinuhang may kinalaman ito sa estranged husband niyang si Raymart Santiago at sa pamilya nito.

Ito ang naging post ng actress sa kanyang facebook account: “Be prepared to defend yourselves. hope u guys have a Merry Christmas & a New Year in Court.”All Santino & i wanted was for your family to say ‘SORRY’ and to assure us that ur family will NEVER RAISE YOUR HAND ON MY SON or Daughter.

“Dra. Bernadette Manalo-arcena reached out to you not only once but a couple of times coz your Son is hurting, Angry & scared but ng tataas ng PRIDE & ang YAYABANG NYO.

“I won’t be the Mother who protects my kids if i’d let this slide or worst sweep this under the Rug.

“I suggest u guys PREPARE! Merry Christmas & have a hell of a New Year!”

Ang bagong Facebook post na ito ni Claudine ay posibleng kaugnay ng pananakit diumano ng pamangkin ni Raymart sa anak nilang si Santino. Ang pamangking ito ni Raymart ay anak ng kanyang eldest brother na si Randy Santiago.

Matatandaang noong November 28 ay sinabi ni Claudine na nagbabalak siyang maghain ng reklamong child abuse, physical injury, at Violation Against Women and their Children (VAWC) Act laban sa pamangkin ni Raymart at sa ina nito.

Pero ayon naman kay Raymart, away-bata lang ang nangyari at pinalaki lang daw ni Claudine. ‘Yun nah!

Sa True Lang

by Throy Catan