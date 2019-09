Classic Comedy nina Dennis Padilla, Andrew E at Janno Gibbs, swak na swak pa rin!

AT FIRST, akala ko ay hindi ko magugustuhan. Ang akala ko makokornihan ako sa pagpapatawa ng mga Original na mga Gamols na sina Dennis Padilla, Janno Gibbs at Andrew E. sa pelikula nila na Sanggano, Sanggago’t Sanggwapo na direkted ni Al Tantay pero epektibo pa rin pala ang old school comedy ng tatlo para sa akin.

Iba ang hataw nina Dennis at ni Andrew E sa mga eksena nila na noong early 90’s humahataw na ang dalawa.

Si Janno naman, hindi lang siya magaling na singer. May special talent dn siya na maging funny.

Aaminin ko na makailang beses ako napatawa ng mga eksena nila sa pelikula. Iba pa rin pala ang tatlo pag nagsama na sa komedya. Walang kupas sina Andrew E. at Dennis Padilla na sinahugan ng pa-pogi points ni Janno. Want some laughtrip sa stressful na buhay na dala-dala ng trapik, baha, basura at bagsak presyo ng palay na pumapatay sa mga magsasaka? Heto ang pelikula na swak na swak pampagaan ng buhay natin pansamantala. Showing na ang SSS simula last Wednesday, Sept. 4 sa mga sinehan nationwide mula sa Viva Films.

Bale huling pelikula ito ng namayapa na si Eddie Garcia prior to his accident.

Ang mga pa-seksi na sina Louise delos Reyes, Cindy Miranda, at Vanessa Wright ay naging love interest (at panahog) sa tatlo.

Additional info para sa pelikula na si Janno pala ang nag-dub sa portion ni Manoy Eddie na hindi na nagawa na mag-dubbing at sumakabilang buhay na.

Kuwento ni Janno: “May naiwan siyang mga eksena na hindi niya na-dub and I’m just proud and honored to dub it for him. Nagkatrabaho na kami before sa TV sitcom na ‘Si Manoy at si Mokong’, at sa movie naman, in ‘Mauna Ka, Susunod Ako’,” kuwento ng singer-comediane.

Dagdag pa nito: “Tuwang-tuwa siya kapag ginagaya ko ang boses niya at hindi ko akalaing magagamit ko pala ‘yun for the last movie he did with us. He’d really be missed in the industry as he’s a true professional, not only as an actor but also as a director.”

Palabas pa rin ang “Sanggano, Sanggago’t Sanggwapo” sa mga sinehan sa buong bansa.

Reyted K

By RK Villacorta