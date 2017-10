Christian Bables, work mode pa rin kahit Undas dahil sa “The Ghost Bride”

BUKAS, Wednesday, November 1 na ang showing ng kakatakutang pelikula ng Star Cinema na “The Ghost Bride” na nasa direksyon ng “Horror Director” na si Direk Chito Rono.

Sa totoo lang, excited ako sa pelikula na pinagbibidahan ni Kim Chiu (as Mayen) dahil siya din pala ay takot sa mga “multo” na kahit hindi naman totoong multo ay makikita mo sa reaksyon niya last Sunday during the TV promo ng pelikula niya sa Gandang Gabi Vice, na sa biglang paglusot ng “ghost bride” character sa show, nagtatakbo ito at nagtitili.

Christian Bables (bahagi ng past ni Mayen ang aktor playing the role as David Chao na may mahalaga din sa future nito) ay working holiday for the actor. Bukas sa mismong araw ng Undas, ang co-star ni Kim na si(bahagi ng past ni Mayen ang aktor playing the role as David Chao na may mahalaga din sa future nito) ay working holiday for the actor. “I will still be promoting the fill habang bakasyon,” say ng aktor.

Kung ang ibang mga co-stars niya sa The Ghost Bride ay feeling nate-terror kay Direk Chito, si Christian ay iba. “Awa ni God hindi po kasi po siguro sobrang gusto ko din po na gamay ko na ang isang eksena bago ako tumuntong sa set para hindi na mahirap i-incorporate ang mga instructions ni Direk Chito sa sarili kong understanding.”

Dagdag pa ng aktor: “Sobrang blessed ko po to be given a chance na maging direktor ko si Direk Chito. He is the type of director na ibibigay niya yung buong tiwala niya sayo pag nakita niya na pinaghuhusayan mo yung craft mo. Ang sarap sa feeling na mahalin ng isang The Chito Rono,” mensahe ni Christian sa amin.

Dahil sa kagustuhan ni Christian na makatulong sa promotion ng pelikula, mapo-postpone muna ang pagdalaw niya sa puntod ng Daddy niya sa Tayabas, Quezon.

“Baka bisitahin ko po siya after Undas po,” mensahe ng aktor sa amin thru private message.

After ng The Ghost Bride, mas magiging busy siya sa kanyang showbiz career.

A teleserye for Kapamilya Network na “Love Will Lead You Back” with Jericho Rosales Yen Santos, Yam Concepcion and Amy Austria.

“Nakapagsimula na po kami ng taping,” sabi ni Christian.

Abangan si Christian sa unang pelikula niya nas lead actor with Cora Wadell for Regal Films mula sa direksyon ni Direk Joey Javier Reyes.

Reyted K

By RK Villacorta