Christian Bables, nag-undergo ng training sa international chef na si Reggie Aspiras para sa ‘Recipe for Love’

BONGGA ang bagong pelikula ng aktor na si Christian Bables.

After ng tagumpay na dala ng kanyang first lead role via Chito Rono’s Signal Rock (na nanalo as Best Actor sa Hanoi International Film Festival), this time plays the Calix na isang chef sa isang upscale restaurant kung saan makikilala niya si Cora Wadell as a food blogger at magluluto sila ng tama at akmang pagkain para sa kanilang bubuuhing pag-ibig sa romcom na Recipe for Love na produced ng Regal Entertainment.

Yes, after ng seryosong pagganap ni Christian as Intoy, as Calix ay mas lighter ang approach ng pag-arte niya sa pelikula.

“Actually, mahirap din ang comedy. Okey lang ang romance movie keri. Pero pag romcom, mahirap din sa akin,” pag-amin ng aktor.

Pero collaborative ang relasyon nila ni Direk Joey dahil may respeto si Direk sa craft ni Christian. “Magaling si Direk pagdating sa romcom. I have respect sa craft niya,” sabi pa ni Christian.

Sosyal si Christian dahil nag-undergo pa ang aktor sa short training mula sa sosyalerang celebrity chef na si Reggie Aspiras para mas natural ang acting niya at nuances as a chef sa pelikula.

To give support kina Christian at Cora ay ang guwapo na si Enrico Cuenca who plays ex-boyfriend of Cora.

Reyted K

By RK Villacorta