Christian Bables, ‘di inasahang matatalo sina Joel Torre at Lou Veloso sa pagka-Best Supporting Actor sa MMFF

Hindi makapaniwala ang aktor na si Christian Bables na mananalo siya as Best Supporting Actor for his performance as Barbs, ang bestfriend ni Trisha played by Paolo Ballesteros sa pinag-uusapang pelikula sa kasalukuyan na “Die Beautiful”.

Sa mensahe na ipinadala namin kay Christian, sinagot niya thru voice clips ang tanong namin sa kanya.

“Sorry Tito RK sa late reply. Natabunan ang message mo sa dami ng mga messages na pumasok sa account ko.”

Hindi ine-xpect ni Christian na ma-nominate siya. Nang tawagin ang pangalan niya, kinabahan siya.

“Nang tinawag ang pangalan ko together with the other nominees, hindi na ako um-expect dahil sa bigat ng kalaban ko. Ni-let go ko na ‘yong mananalo pa ako. Sir Joel Torre is Joel Torre. Sir Lou Veloso si Lou Veloso, so sobrang unexpected po,” sabi ni Christian.

Nang tawagin ang name niya as winner, “Hindi po ako makapaniwala. Shocked. Hindi mag-sink in sa akin. Parang lumulutang,” sabi ng aktor.

Nang i-offer sa kanya ang role as Barbs at nabasa niya ang script at nalaman niya na si Direk Jun Lana ang magdi-direk, hindi na siya nagdalawang-isip dahil alam niya na magiging maganda ang kalalabasan.

“‘Yong role na ibinigay sa akin is challenging. So, ‘yun naman naman ang gusto ko,” sabi ni Christian.

After manalo last night, this morning, maraming inquiries na kunin ang serbisyo niya bilang artista, pero pinag-aaralan pa nila kung ano ang magiging next move niya.

Mensahe ni Christian sa mga beki: “Isa sa natutunan ko sa movie na ito is always follow your heart. Ito rin ang mensahe ko. Huwag silang matakot at magpakatotoo, as long as wala kayong tinatapakan na tao, so ‘yan. Live life to the fullest.”

Nang tanggapin niya ang award as Best Supporting Actor, napaiyak si Christian on stage. Paliwanang niya: “Sobrang overwhelmed po. Hindi ko expected po lahat ang nangyari. Nu’ng natawag ‘yong pangalan ko, bumalik ako from the start. ‘Yong experiences ko, lahat ‘yun naalala ko, tapos naramdaman ko kung gaano ako ka-blessed. Sobrang natutuwa. Tears of joy, ‘yun po ‘yun.”

Ang isa pa sa detalyadong dahilan ng pag-iyak ni Christian ay ang naalala niya noong nagsisimula pa lang siya.

“Because of my struggles. Kasi nga I’ve been struggling since 2010 (2009) na ma-pursue ko ‘tong passion ko, at ngayon tayo nabigyan ng pagkakataon, at nag-flashback sa akin nang tawagin ang pangalan ko,” kuwento niya.

Magaling si Christian as the bestie of Trisha. Kumbinsido ang marami sa beki role ni Christian na para sa marami ay totoong bading siya.

Is Christian Bables gay? “Hindi po. Si Barbs lang po siya gay, actually babae po siya. Ako po as Christian Bables ay malayo po ang pagkatao natin from Barbs,” sagot ng MMFF 2016 Best Supporting Actor.

Congratulations, Christian! And more projects for you in the near future.

Reyted K

By RK VillaCorta