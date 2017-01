Chavit Singson, lugi sa pagpo-produce ng Miss Universe pageant

Kung ilang milyon din ang gastos para maisagawa ang Miss Universe dito sa Manila na ang coronation night ay gagawin sa MOA Arena sa darating na Lunes, January 30. Isang malaking sugal ito.

Sa guesting ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit this Friday, January 27, sa morning show ng ABS-CBN na “Umagang Kay Ganda”, inamin niyang lugi sa punanan ang ginawa niyang pagpi-finance as the main producer ng Miss Universe.

Pero naniniwala siya na ang end result ng Miss Universe ay makatutulong nang malaki sa pagdagsa ng mga turista sa Pilipinas.

“Pero babawi tayo next year. Hindi ito tulad ng sabong (cockfight), kapag talo ay talo na. Ito, negosyo ito. Marami ang natulungan at matutulungan,” pahayag niya.

Reyted K

By RK VillaCorta