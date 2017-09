Chanel Morales, itinangging siya ang dahilan ng pagkalas ni Carl Guevarra sa ex-manager

BABY FACE tingnan itong si Chanel Morales nang makaharap namin sa media launch ng bagong suspense-horror film ng Regal Films na “The Debutantes” na dinirek ni Prime Cruz.

Or baka petite lang siya kaya pakiwari ko’ý medyo matanda tingnan ang boyfriend niya na si Carl Guevarra sa kanilang dalawa.

Isa sa limang mga dalaga ng Star Magic na mas kilala sa tawag na “It Girls” si Channel kung saan kabilang din sa grupo sina Sue Ramirez, Michelle Vito, Jane de Leon, Miles Ocampo at siya na pinagsama-sama sa bagong pelikula nina Mother Lily at Ms. Roselle Monteverde na showing na sa darating na October 4.

Kuwento ng dalaga sa amin ay dati pala siya sa TV 5 kung saan kabilang siya sa forgettable talent contest ng istasyon na “Artista Academy”.

Dahil waley naman nangyari sa careers ng mga nanalo at sa mga finalists sa naturang pa-contest, yong iba sa mga kasamahan ni Chanel ay nakatawid sa ibang istasyon at isa siya sa mga mga mapalad na nakalipat sa ABS-CBN at ngayon nga ay nasa pangangalaga na ng Star Magic na talent arm ng Kapamilya Network.

“I was lucky po. Hindi ako nahirap na makalipat sa Star Magic,” kuwento ng dalaga. Si Vin Abrenica na nakapatid ni Aljur ay kasama niya sa naturang pa-contest at ngayon nga ay nasa ABS-CBN na rin.

Sa mga hindi nakakaalam, si Channel ay ang girlfriend ng guwapong si Carl Guevarra na ngayon nga na kahit almost two years ago pa ang isyu concerning her boyfriend and his former management company (PPL Entertainment) ay ay hindi pa rin malinaw ang dahiln ng pagkalas ng binata sa dating manager na ang sabi, isa si Chanel diumano sa mga dahilan dahil malaki ang impluwensya ng dalaga sa binata reason kung bakit “nilayasan” ng binata ito.

Tumanggi si Chanel. “Kasi ako, hindi ako nangingialam, lalo na sa work. Lalo na ako, ayokong pinakikialaman ako sa work. Siguro sariling desisyon niya yun kung ano ang gusto niyang gawin sa career niya. But, I support him and everything,”paglilinaw ng dalaga.

Sabi ni Chanel, humingi pa nga daw ng advise ang boyfriend sa kanya regarding this issue bago ito umalis sa PPL Entertainment.

Dagdag pa ni Chanel: “I told him na it’s up to you kung gusto mong lumipat or ano. Kasi, at the end of the day, pag may ginawa ka, ako yung sisisihin. Sabi ko, gawin mo lang ang kailangan mong gawin, at I’m just here to support him,” paglilinaw ng dalaga.

At kumusta naman sila ni Carl? ”Ok naman po. We’re ok,” sabi lang niya.

Reyted K

By RK Villacorta