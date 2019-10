CERTIFIED REGAL BABY: Jane Oineza, paborito ng Regal Films!

BONGGA ang movie career ng Kapamilya actress na si Jane Oineza. Hindi man siya ganun ka-visible sa teleserye (her last is a sexy antagonist role in Los Bastardos), hindi naman ito nababakante pagdating sa paggawa ng movies.

Showing na today ang highly anticipated barkada movie na ‘Ang Henerasyong Sumuko sa Love’. Matagal nang nag-release ng teaser trailer ang Regal Films, pero ngayon lang ito ipapalabas. Kasama dito ng aktres ang mga kapwa Kapamilya at paborito ng Regal Films na sina Albie Casino, Jerome Ponce, Myrtle Sarossa at Tony Labrusca. Isang vlogger na atat sumikat kahit walang pera ang role ni Jane, na funny compared sa ibang roles niya. Noong Mayo ay ipinalabas naman ang romance film nila ni Jerome Ponce na Finding You na under Regal Films din.

Surely ay marami pa tayong aabangan na proyekto from Jane Oineza dahil siya ang latest na Regal Baby. Ang balita namin ay may mga nakalinya nang proyekto si Jane for 2020. Nag-umpisa ang pagbibida ng dalaga sa MMFF 2017 surprise hit na ‘Haunted Forest’. Wish namin na mapanood ang aktres sa isang heavy drama movie dahil ito ang forte niya. Pwede rin na sexy-drama na nagawa na rin naman niya sa Los Bastardos.

Maliban sa ‘Ang Henerasyong Sumuko sa Love’ na showing na today, bibida rin si Jane with JC Santos sa isang CinemaOne Originals 2019 entry. Goodluck and congratulations, Jane!