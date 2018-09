CERTIFIED NBSB: Sexy actress Ritz Azul, posible kayang bumigay kay Pepe Herrera?

SA GANDA NIYA, ewan ko kung nagsasabi ng totoo si Ritz Azul na NBSB o ‘No Boyfriend Since Birth’ siya. Ibig sabihin, sa edad niya, never pa siya nakaranas na magkaroon ng boyfriend.

Huli namin nakausap si Ritz during the presscon of her afternoon serye with Paulo Avelino and Ejay Falcon.

Aminado ang dalaga na never pa siya nagkaroon ng boyfie.

Sa grand media conference ng comedy-kilig movie ng Regal Films na The Hopeful Romantic kung saan inilulunsad sila ng komedyante na si Pepe Herrera, same status pa rin si Rtz. Still no boyfriend pa rin.

Pero may aali-aligid na daw na kaibigang lalaki sa kanya. “Pero more of a constant date pa lang. Nothing formal. Kabarkada ko siya. He’s non-showbiz” sabi niya sa amin.

Mas enjoy ang dalaga sa estado niya ngayon. “I’m not in a hurry. Magkaibigan kasi kami. Magkabarkada.Who knows, ma-develop into a relationship?” napapangiti si Ritz sa kakulitan ng media sa mga itinatanong sa kanya.

Kuwento pa ng dalaga, ang kapartner niya na si Pepe ay hindi daw nanliligaw tulad sa ilang mga tsismis na naglalabasan. “Nope, magkaibigan kami. Ok ba muna ito para hindi kami magkailangan,” sabi ni Veronica na role na ginagampanan niya sa pelikula.

Reyted K

By RK Villacorta