CDO Vendor, Naka-Jackpot sa Go Bananas!

KUNG MAY tiyaga, may nilaga.

Ito marahil ang naging pananaw sa buhay ng isang Cagayan de Oro street vendor na si Brando Booc, dahilan kung bakit isa siya sa mga pinalad na manalo ng pinakamalaking papremyo sa palarong “Go Bananas” ng Scratchit Kaskaswerte.

Isinalaysay ni Booc na sa araw-araw niyang pagtitinda ng siomai, nakagawian na niyang dumaan sa kanyang paboritong Scratchitoutlet paramaglaro ng iba’t ibang games.

Bagama’t ilang beses na siyang nanalo ng mga minor prizes, laking tuwa niya nang ang tiket na hawak niya noong araw na iyon ay nanalong P200,000.

“Hindi talaga ako makapaniwalang isa ako sa mga mapapalad na manlalaro ng Scratchit Kaskaswerte. Nang ipakita ko ang aking masuwerteng tiket sa aking mga kapatid, kinailangan pa naming gumamit ng magnifying glass upang makasiguro na talagang tatlong (3) P200,000 ang nakalitaw,” dagdag pa niya.

Ayon pa kay Booc, ang makukulay na disenyo ng mga iba’t ibang palaro ng Scratchit ay isa sa mga dahilan kung bakit siya naeengganyong maglaro. Higit pa diyan, agad mo ring malalaman ang resulta ng napili mong laro.

“Kaskasin lamang ang play area sa card at tingnan kung may lumabas na tatlong (3) magkakaparehong kantidad ng pera. Kung anuman ang halaga ng mga symbols sa card, ito rin ang halaga ng premyong matatangap,” ayon kay Booc.

Ang kagandahan pa, halos lahat ng palaro ng Scratchit ay may kalakip na bonus game. Sa palarong Go Bananas halimbawa, maaaring madoble ang panalo kung ang card ay may simbolong X2, o maaaring matriple kung may simbolong X3.

Napakalaki ng pasasalamat ni Booc sa suwerteng kanyang natanggap sa Scratchit. Dahil dito nabayaran niya nang buo ang kanyang utang at ang natitirang halaga ay kanyang ipinundar upangpalaguin ang maliit niyang negosyo.

Bukod sa Go Bananas, marami pang mga exciting na palaro ang mapagpipilian tulad ng “Red Hot 7s”, “Cash Extravaganza”, “Lucky Horse”, at ang mga bagong palaro na “Spicy Hot” at “Pusoy Dos”.

Hindi lamang mga mapapalad na winners ang natutulungan ng Scratchit at PCSO, marami ring mga kapuspalad na Pinoy ang kanilang nabibigyan ng medikal at pinansyal na tulong.

Ang Scratchit Kaskaswerte ay isa sa mga palarong handog ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO). Agad ding makukuha ng mga mapapalad na scratchers ang kanilang premyo sa kahit saan mang authorized lotto outlet o sa pinakamalapit na opisina ng PCSO.

Ang mga iba’t ibang game cards ay mabibili sa halagang P20 at P50. Ang mga papalarin ay maaaring manalo ng mga premyong aabot ng hanggang P200,000 o P500,000.