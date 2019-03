Carlo Aquino, happy sa piling ng non-showbiz girlfriend

ANG AKALA KO ay okey na sina Carlo Aquino at Angelica Panganiban nang magkamabutihan muli ang dalawa. Kaso, nausyami ang balikan blues nila na nauwi na lang sa pagiging buddy-buddy nila. Sa katunayan, may non-showbz girl ang aktor na si Trina Candaza ang siyang tunay at totoong girl sa buhay pag-ibig ng aktor.

Nagsalita na rin si Carlo Aquino tungkol sa babaeng nali-link sa kanya, ang non-showbiz girl na si Trina Candaza.

Ayon sa aktor: “Naniniwala kasi ako na may ibang mga bagay na kailangan mong kini-keep private, para kaya mong tumayo in private. Ganun na lang yung ginagawa ko,” sabi nang tanungin siya sa grand media conference ng movie nila ni Nadine Luster na Ulan from Viva Films where he plays love interest ni Maya (played by Nadine) sa movie ni Direk Irene Villamor na showing na on March13.

So far, okey ang estado nila ng kanyang girlfriend. Wala intriga at tsismis na siyang gusto ng aktor lalo pa’t mas gusto ni Carlo na ang buhay pag-ibig niya ay maging private lang talaga at hindi pang-public consumption.

Sa mga pribadong tao just like Carlo, alam ko na ayaw niya na pagpistahan ang love life nya lalo pa’t non-showbiz naman ang girlfriend niya.

Ang Ulan ay pelikula na may malaking kaugnayan sa paniniwala nating mga Pinoy sa kasabihan na kapag umuulan na may araw ay may mga ikinakasal na mga “tikbalang”. Sa Ulan ay kasama din si Marco Gumabao.

Reyted K

By RK Villacorta