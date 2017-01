Carla Abellana, personal na tatanggapin ang award sa Vietnam

Mula sa amerika, bibiyahe naman papuntang Vietnam si Carla Abellana para personal na tanggapin ang ipinagkaloob sa kanyang Favorite Foreign Actress Award.

Sikat na sikat umano sa nabanggit na bansa ang mga Kapuso series tulad ng pinagbidahan ni Carla na “My Destiny”.

Sa kanyang pagpunta sa Vietnam, sinabi ni Carla na dala niya hindi lang ang pangalan ng GMA Network kung hindi pati na rin ang Pilipinas.

Ayon kay Carla, “Malaking karangalan na makatanggap ka ng award dito, what more sa ibang bansa. It doesn’t happen all the time. Sobrang saya and excited para makuha ko ang karangalan na ‘yan na ipinagkaloob nila para sa atin.”

Kasama ni Carla na nagbakasyon sa US ang rumored boyfriend niyang si Tom Rodriguez. Bukod sa paglilibot doon, binisita rin nila ang ama ni Tom na may iniindang karamdaman.

“Actually, today and tomorrow may mga test pa siyang kailangang pagdaanan. He’s in pain, medyo wala pa ‘yung appetite niya, hindi pa niya nababawi ang appetite niya. But he’s fighting it, the entire family is positive naman,” lahad pa niya.

Ano naman ang reaksyon niya sa pagbabahagi ni Tom sa isang interview na may plano na sila para sa kanilang enggaments soon?

“Sobrang flattered and happy, kasi very vocal siya sa mga ganu’ng bagay. Pero just wait and see na lang po, kasi darating din naman po tayo riyan sa tamang oras at panahon,” paliwanag niya.

Sa True Lang

by Throy Catan