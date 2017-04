Carla Abella, may espesyal na taong pinag-aalayan ng role sa “Mulawin vs. Ravena”

VERY vocal na iniaalay raw ni Carla Abellana sa yumaong ama ni Tom Rodriguez ang kanyang pagganap bilang Aviona sa “Mulawin vs. Ravena”.

Bukod sa mga tagahanga, may isang espesyal na tao raw na pinag-aalayan ni Carla ng role niya sa telefantasya, na pagpapatuloy ng kuwentong sinubaybayan noong 2004. Ito raw ang yumaong ama ni Tom Rodriguez na si William Albert Mott, Sr., o Tito Bill.

Aniya, “Tito Bill, you were waiting to see me fly on TV before you passed away. Now you can watch me fly from heaven. This one’s for you.”

Kuwento ng aktres, itinuring daw siya ng ama ng aktor bilang bahagi ng kanilang pamilya.

“Nagkasama na kami noong nandito siya sa Pilipinas, at lumipad rin ako pa-Amerika noong New Year to celebrate with them… Minahal ko na rin si Tito Bill. Ibang klase siyang magmahal. Talagang pina-feel niya sa akin na family ako,” kuwento ng actress.

Kahit daw hindi pa gano’n katagal ang pagkakilala nila sa isa’t isa ng ama ng kanyang boyfriend na si Tom, alam niya raw sa puso’t isipan niya kung gaano siya minahal nito.

“Honestly, sobra akong minahal ni Tito Bill, kahit sa sandaling nakilala at nakasama ko siya, itinuring niyang anak na din niya ako, hindi ibang tao, kaya gano’n ko rin siya kamahal,” paglalahad ni Carla.