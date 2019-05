Career ng Belladonnas at Clique V magiging mas exciting dahil sa 2 reality show

EXCITING at dapat abangan ang mga susunod na mangyayari sa career ng grupong Belladonnas at Clique V na mina-manage ng 3:16 Events & Talent Management. Tiyak na magle-level-up ang kanilang popularity kapag nagsimula na ang dalawang reality show sa TV.

Bawal pang i-disclose kung ano ang title ng TV show pero masaya ang Belladonnas at Clique V na nakapasa sila sa audition. Parehong nag-a-undergo ngayon sa mentoring at training ang dalawang grupo bago sila sumalang.

May maganda ring mangyayari sa individual career ng 2 members ng Clique V at isa from Belladonnas.

Posibleng magkaroon na sila ng solo career kung magiging maganda ang kalalabasan ng kanilang journey sa papasukang TV program.

Eh, ano naman kaya ang reaksyon ng maiiwang members ng Clique V at Belladonnas sa pagkakaroon ng solo career ng kanilang kasamahan?

“Siyempre masaya po kami para sa kanila kasi meron silang bagong opportunities para maipakita yung talent nila. Kanya-kanyang panahon lang naman po yan,” pahayag nila.

Ayon naman sa tatlong mawawala sa grupo, hindi raw nila malilimutan na naging part sila ng Belladonnas at Clique V.