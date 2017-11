CAREER OR LOVELIFE: Ano ang mas priority ni Rhian Ramos?

HALOS KARAMIHAN sa mga beshies ni Rhian Ramos ay nagsipag-asawa na.

Siya na lang yata ang nagpagiiwanan.

Marami ang naiinip na nangungulit: Kailan ba nagpapakasal si Rhian sa boyfie niya na si Jason Choachuy?

Pero sa pagiging career-oriented ng dalaga, tipong matatagalan pa. Both Rhian and Jason are still enjoying their being “single”.

Jason who is 32 years old while Rhian is in her late 20’s (27 years old) ay hindi pa naman huli kung ang pagbabasehan ay ang bagong edad ng tamang pagpapakasal.

Para kay Rhian, she is not in a hurry. “Basta magpapakasal kami,” sabi niya sa presscon ng another hugot film na “Fallback” ni Direk Jason Paul Laxamana na siyang salarin sa pagiging box-office hit ng pelikulang “100 Tula Para Kay Stella”.

Ang bagong hugot movie na pinagbibidahan nina Rhian at Zanjoe Marudo ay produced ng CineKo ay distributed ng Star Cinema.

Sa trailer ng pelikula na napanood namin, mukhang mage-emote na naman ang moviegoers kapag napanood nila ang pelikula come November 15 tulad sa pagtangkilik ng mg Pinoy na mga “emo” sa Kita Kita (Empoy Marquez at Alessandra de Rossi) at itong movie nina Bela Padilla at JC Santos na 100 Tula…

Reyted K

By RK Villacorta