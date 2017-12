CALL ME “ICE”: NYC Chairperson Aiza Seguerra, nilinaw ang kanyang pagiging transman

MAY HUGOT ang kaibigang Aiza Seguerra sa kanyang Facebook Account last kaninang umaga.

Tungkol ito sa kanyang pagiging transgender man na until now ay hindi pa rin naiintindihan ng karamihan.

Ayon sa singer-composer and now Chairperson ng NYC (National Youth Commission) sa kanyang open letter sa lahat ng makakabasa, may malinaw na paliwanag siya sa lahat para maintindihan kung ano ang sexualidad niya.

Isinulat niya ang kanyang open letter sa sariling Facebook account:

“I am a TRANSGENDER MAN. Ibig sabihin, pinanganak man akong may vagina, I identify myself as a man. Gets? TRANSMAN po yun.

“May ilang taon na rin ang nakakalipas when I first came out. Yes, I came out as transman 3 times already. May iba siguro sa inyo ang hindi pa nakakaalam but mas maraming alam na ‘to.

“This is just a reminder. PLEASE REFRAIN from calling me ATE, MISS, TITA, SIS, NINANG (mga inaanak, subukan niyong tawagin akong ninang, I swear wala kayong regalo sa pasko), SENYORA, MA’AM, at ang favorite ko sa lahat MADAME. Huwag din po gamitin ang she, her, at kung ano pa.

“This is how I see myself and I would appreciate if people around me, especially family and friends, will respect that. If you do not understand kung ano ang transman, PM me and I will gladly explain,”paliwanag ni Ice,”paliwanag ni Ice.

Dugtong pa niya: “Also, please CALL ME ICE. Yes. ICE.

Yun lang po. Maraming salamat!”

Clear po, Ninong Ice.

Reyted K

By RK Villacorta