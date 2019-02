Buwis-buhay na performance ni Primadonna Quin at puwet ni Clique V Marco, tinilian sa concert!

TUWANG-TUWA ang audience na nakapanood ng This Is Me concert ng Clique V at Belladonnas na ginanap noong Feb. 23, Sabado, sa SM Skydome. Lahat sila ay nag-enjoy sa kanilang napanood.

Naging very touching ang isang production number kung saan hinandugan ng dalawang grupo ng kanta ang kanilang parents. Ang ibang member ay hindi rin napigilang mapaiyak habang kumakanta.

Isang member din ng Belladonnas ang pinilit mag-participate sa concert habang nakasakay sa wheelchair kahit katatapos lang operahan.

Maganda rin ang separate production numbers ng bawat grupo at halatang pinaghandaan talaga nila ang mga ito. Nag-enjoy din ang kanilang guest performers na sina Ahron Villaflor, Ana Ramsey, Jak Roberto at Sanya Lopez.

Hindi naman natuloy ang dapat sana ay paggi-guest din ni Kyline Alcantara at ng Hashtag member na si Zeus Collins sa This is Me concert sa hindi pa malamang kadahilanan. Medyo sad nga lang ang production team ng 3:16 Events & Talent Management na last minute nila nalaman na may problema pala sa schedules ng dalawang artists.

Anyway, para sa mga nakapanood, highlight ng performance dance production number ni Quin Carillo ng Belladonnas kung saan buwis-buhay siyang sumirko sa ere.

Tinilian din ng audience ang sexy number ni Marco Gomez ng Clique V kung saan towards the end of his performance ay nagpakita siya ng puwet habang nakatalikod na suot ang thong.

This is Me is directed by Robin Obispo.

La Boka

by Leo Bukas