Buena mano sa bagong taon

PASIG, Philippines – January 18, 2017 – Maganda ang pagbubukas ng bagong taon para sa sari-sari store owner na si Criselda Gonzales ng Brgy. San Jose, Hagonoy, Bulacan.

Siya ang mapalad na nakatanggap ng limang libong pisong cash prize at Eveready gift pack mula sa Eveready Sugod Sari-sari Store ng Juan for All, All for Juan segment ng Eat Bulaga.

Ayon kay Gng. Criselda,ang kaniyang tindahan ang pinagkukunan ng kabuhayan ng kaniyang pamilya kaya malakingtulong ang napanalunang cash prize at gift pack.

Dagdag pa niya,hindi nawawalan ng Eveready Batteries at Flashlights ang kaniyang tindahan dahil ito ang hinahanap ng mga mamimili sa pang-araw-araw nilang gamit sa bahay at lalo na sa panahon ng kalamidad.

“‘Yung Eveready,maaasahan siya at hindi mabilis ma-drain. Kahit nung bata pa ako, ‘yan na ang pinagkakatiwalaan naming battery,” aniya.

Si Gng. Criselda ay una pa lamang sa mga mabibiyaan ng papremyo para sa pinakamagandang display ng Eveready products. Abangan ang pagsugod ng Eveready at ng Dabarkads sa inyonglugar.

