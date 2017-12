BUENA MANO SA 2018: JC Santos at Ryza Cenon, magpapainit sa Mr. & Mrs. Cruz!

NAGING MASUWERTE ang 2017 para kina JC Santos at Ryza Cenon.

Si JC Santos ay napasama bilang isa sa mga bida ng teleseryeng “’Till I Met You” with James Reid and Nadine Lustre. Ang pagganap niya bilang gay bestfriend ng dalawa ang mas napansin sa programa. Maliban dito, lumabas rin siya sa “Ikaw Lang ang Iibigin” bilang kapares ni Kim Chiu. Sa pelikula naman ay kasali siya sa Cinemalaya entry na “Nabubulok” at sa upcoming MMFF 2017 entry na “Meant to Beh” with Bossing Vic Sotto and Dawn Zulueta. S’yempre, huwag natin kalimutan ang topgrossing ng Pista ng Pelikulang Pilipino na “100 Tula Para Kay Stella” nila ni Bela Padilla na isa sa bentang hugot movie ng taon.

Kung akala ng ibang sumubaybay sa karir niya ay hindi na ever mabibigyan ng lead role si Ryza Cenon, pinatunayan ng dalaga na ngayon pa lang siya nag-uumpisa. Dahil sa husay ng pagganap niya bilang Jewel the manananggal sa “Ang Manananggal sa 23-B” ng QCinema 2016, kinuha siyang kontrabida ni Sunshine Dizon sa “Ika-6 na Utos” bilang Georgia. Dahil super mabenta ang dyombagan nila ng aktres ay nagtagal ang panghapong serye. Kamakailan lang ay nag-celebrate sila ng kanilang 1st year anniversary. Akalain mo ‘yun?

Blessing din kay Ryza na nagkaroon ng mainstream screening ang Manananggal movie niya na kasali sa Pista ng Pelikulang Pilipino line-up.

JC and Ryza are from two different networks, pero pagsasamahin sila sa Buena manong pelikula ng Viva Films at IdeaFirst Company na “Mr. and Mrs. Cruz”. Ito ay sa ilalim ng panunulat at direksyon ng #1 blockbuster director of 2017 na si Sigrid Andrea Bernardo.





Base sa trailer na inupload online, kinunan ang majority ng mga eksena sa El Nido, Palawan. Hindi lang kami sure kung todo hugot film ito, pero may ilang eksena nang nagpasilip sa mga steamy scenes ng dalawang versatile actors.

Ipapalabas na ang Mr. and Mrs. Cruz sa January 24, 2018.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club