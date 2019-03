BRUNO GABRIEL AND ARRA SAN AGUSTIN: A Special Trip to your Heart

BRUNO GABRIEL

Real Name: Bruno Gabriel Lobangco Santos

Birth Date: May 13, 1996

Zodiac Sign: Taurus

Symbol: The Bull

Ruling Planet: Venus

Quality: Fixed

Element: Earth

Basic Trait: I Have

Closest Metal: Copper

Lucky Day: Friday

ARRA SAN AGUSTIN



Real Name: Arra Krisette San Agustin

Birth Date: April 25, 1995

Zodiac Sign: Taurus

Symbol: The Bull

Ruling Planet: Venus

Quality: Fixed

Element: Earth

Basic Trait: I Have

Closest Metal: Copper

Lucky Day: Friday

PATAPOS NA this week ang well-loved afternoon series ng GMA-7 na My Special Tatay. Ito ang teleseryeng nagpabongga sa pangalan nina Ken Chan at Rita Daniela bilang Boyet at Aubrey o BoBrey na sa tagal nila sa showbiz ay ngayon sila naging household names. Biglang dumami rin ang kanilang fanbase na nalungkot sa pagtatapos ng show at hoping na masundan agad ng projects ang dalawa.

Maliban sa BoBrey, ang isa pang tambalan na inabangan sa programa ay ang kina Bruno Gabriel at Arra San Agustin bilang Orville at Carol. Noong una kasi ay dapat si Carol ang magiging main love interest ni Boyet. Dahil sa unexpected na chemistry nina Boyet at Aubrey, nabaling na ang kwento sa kanila pero nabubuo na rin noon ang love angle nina Orville at Carol.

Sa napanood namin na teaser for the finale ay mukhang may second chance at love sina Orville at Carol. In real life kaya ay may pag-asa rin sina Bruno at Arran a magkatuluyan? Let’s see!





Taurus people are known for being consistent, dependent and commited. Mahilig sila mag-nature-tripping at talagang pinapahalagahan nila ang mga blessing na dumarating sa kanilang buhay. Malaki ang posibilidad na mag-klik agad ang dalawang Taurus dahil sa kanilang similar traits. Mas nauunawaan nila ang nais ng isa’t isa.

Ooops… it won’t be that easy, huh? Dahil pareho rin na stubborn at inflexible, darating ang panahon na magkakaroon sila ng misunderstandings. Pareho sila na paninindigan nila ang kanilang personal opinions sa samu’t saring bagay, na maaaring pag-ugatan ng major war.

Walang dapat problemahin pagdating sa pera at stability. Responsible ang mga Taurus at matured sila pagdating sa usaping pera. Dahil halos magkapareho, may tendency na maging boring ang pagsasamang ito. Ang constant labing-labing ang p’wedeng pumuno sa pagiging predictability ng tambalang ito.

Kailangan lang ma-overcome ng dalawang Toro ang kanilang stubbornness, or hindi dapat mataon na sabay silang wala sa mood umintindi. They will need each other as inspiration to do better in life. Actually, punung-puno ng romansa ang pagsasamang ito. Control lang.

Well, hindi rin naman pala malabo na magkadebelopan sina Bruno at Arra in real life. Masundan kaya ng proyekto ang kanilang naumpisahang tambalan, o baka naman sa totohanan na rin mauuwi ang lahat? Aprub kami d’yan huh!

Pares-Pares

By Madam Damin