BRINGING SEXY BACK: Sheena Halili, proud na ipinasilip ang kanyang ‘booty’

HABANG tumatagal ay lalong nagiging palaban ang pinakasweet na graduate ng unang batch ng Starstruck na si Sheena Halili. Kung ang mga kasabayan niya sa artista search ay naging mapangahas noon sa pagpapaseksi sa men’s magazine, mas pinili nito na mag-stick sa kanyang patweetums na roles.

Now in her early 30’s, mukhang nakakuha na ng enough confidence si Sheena to flaunt her sexy figure sa kanyang social media accounts.

Three days ago ay nabulabog ang mga followers ng soon-to-be-married Kapuso star dahil dalawang ‘sexy back’ photo ang pinost nito. Wearing a one piece pink swimwear na litaw na litaw ang malulusog nitong butt cheeks, talaga naman nagpatakam ang Kapuso actress.

Dahil sa kanyang nakaka-shookt na post ay marami sa kanyang followers ang nagpost ng kanilang comments – some are encouragements while some are as usual, bashers.

It is never too late for a woman in her 30’s to flaunt her body on social media lalo na kung makinis, maganda, sexy at flawless naman, huh! Also, mukhang si Sheena rin ang may-ari ng swimwear line na pino-promote niya. If she does really own it, then congratulations dahil siya mismo ang nagpatrending sa kanyang sariling produkto.