Brian Gazmen, pinalitan ang sikat na basketbolista sa isang product endorsement

BONGGA ang Star Music recording artist na si Brian Gazmen dahil bukod sa pagiging singer at aktor, isa na rin siyang celebrity endorser ngayon.

Siya ang pumalit sa sikat na basketbolistang si Paul Lee bilang endorser ng Gamboa Sports Body Spray. Para kay Brian, malaking honor na pagkatiwalaan siya na maging ambassador ng produktong dating ini-endorse ni Paul.

Sa mismong contract signing ni Brian kasama si Louie Gamboa, may-ari ng kompanya lang sila nagkita. Kasama ni Brian sa contract signing ang composer-director na si Joven Tan.

“Walang go-see, picture ko lang ang ipinakita ni Direk Joven kay Sir Louie, pero na-approve agad. Ang saya lang,” bulalas pa niya.

Naging varsity player din noon si Brian sa Ateneo when he was in high school kaya ayon kay Mr. Gamboa ay asset daw sa kumpanya ang newbie singer/actor.

Kasama si Brian sa pelikulang Wander Bra na magiging launching movie Myrtle Sarrosa with Cacai Bautista na si Joven din ang nagdirek. Meron din siyang isa pang movie na tinatapos gawin ngayon.

Bagamat pamilya sila ng politiko sa Iriga City including his mom, (Mayor Madelaine Alfelor-Gazmen) mas gusto ni Brian sa showbiz kaysa sa politika.

“Ayoko pong maging politician kasi passion ko talaga ang kumanta at umarte. Hindi po sinasabi ng puso ko mag-politics, eh,” rason niya.

Mas gustong tutukan ngayon ni Brian ang pagpapapayat. Nang makausap namin siya, ang sabi niya, 10 pounds na siya at halata ngang pumayat na.

Anyway, out pa rin in the market na rin ang kanyang single na Ayoko Nang Makarinig ng Love na si Joven din ang composer.

La Boka

by Leo Bukas