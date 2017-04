Breakdown scene ni Lotlot sa “1st Sem”, na-practice niya sa totoong buhay

UNFORGETTABLE para kay Lotlot de Leon ang breakdown scene (monologue) niya sa indie film na “1st Sem” dahin ayon sa kanya, naka-relate daw siya rito nang bonggang-bongga.

“Parang nangyari na po kasi sa akin ‘yon, eh. Na-practice ko na siya sa totoong buhay,” natatawa niyang pahayag.

Patuloy pa niya, “Do’n sa linya pa lang kasi ni Precy (her character), naramdaman ko na na I’m also like her because she felt so alone. She felt like… hindi niya alam kung tama ba o mali, kasi nakabuntis ‘yung anak niya,” reaksyon niya.

Halos ganu’n din daw kasi ang hirap, (although wala pa naman siyang anak na nakabuntis) na napagdaanan niya noon sa buhay.

“Very similar to me kasi ang dami kong pinagdaanan. Pero minsan, hindi mo alam kung tama o mali. So, doon po nanggaling ‘yung emosyon ni Precy.

“I was able to relate to her loneliness, to her frustration, to her being as a mom and sa lahat ng pinagdaanan niya na hirap and struggles, naramdaman ko po talaga,” sambit pa niya.

Showing ang “1st Sem” on April 26. Malaki ang pelikulang kanilang katapat kaya humihingi sila ng suporta.