BRACE YOURSELVES, JADINE FANS! James Reid at Nadine Lustre, mas mapangahas sa bagong pelikula!

DARING ang dating sa akin nang makita ko ang full trailer ng pelikula nina James Reid at Nadine Lustre na dinirek ni Antoinette Jadaone na produced ng Viva Films at Project 8 corner San Joaquin Projects.

It’s not the usual pa-tweetums romcom tulad ng ibang mga pelikula ng mga loveteams na katemporaryo nila.

Mas matured ang JADINE sa portrayal ng mga pelikula nila. Not the usual romcom.

Sabi ni James: “I think it’s time for us to take them to the next level. I’m sure they will see it around the corner, sharing with them something different, something more from JADINE.”

Paniwala ng binata na ready na ang mga fans nila kung sakaling masaksihan man nila ang kanilang mga love scenes na sahog sa NNLY kung saan sa London, Manila at Zambales kinunan ang mga eksena sa movie where James plays the role of Gio na isang graphic artist at si Nadine naman plays Joanne na isang trainee sa isang ad agency.

Level up na ang mga karakter ng dalawa sa pelikulang ito.

Sabi nga nga dalaga last Saturday: “Not necessarily comparing to other loveteams, but it’s something more real, something more raw and more true to life for us. I believe din po sa generation now, na it’s time to be more aware din about the love that we are giving, I think it’s time to embrace what is happening now, fearless na din naman po kasi sila ngayon eh,” kuwento niya.

Sa pelikula na ito ng JADINE, parang eye-opener na rin ito sa mg fans nila na iba na ang plastado nila bilang mga artista na hindi na sila mga pa-tweetums.

May isyu na tinatalakay ang sex at mga torrid kissing scenes sa pelikula nila.

Reyted K

By RK Villacorta