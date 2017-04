Bonggang Holy Week vacation ng celebrities

BONGGA ang vacay ng showbiz celebrities natin na ganap nila last Holy Week.

Ang magkarelasyon na sina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo, sa Seoul, South Korea naglabing-labing kasama ang anak ni Jen.

Sa pagkakaalam ko, naroon ang aktres para sunduin ang ama nitong si Noli Pineda na sa personal niyang ganap ay sinamahan at sinuportahan siya ni Dennis.

Seoul Mates🇰🇷✌🏼💑 A post shared by Dennis Trillo (@dennistrillo) on Apr 14, 2017 at 1:12am PDT

Ang Popogi naman nila!😍 A post shared by Jennylyn Mercado (@mercadojenny) on Apr 14, 2017 at 1:11am PDT

Si Maine Mendoza na mayroong show sa US kasama ang ka-loveteam na si Alden Richards, at sina Paolo Ballesteros, Jose Manalo at Wally Bayola, nag-sightseeing sa New York prior to their show sa Big Apple.

strollin round depth effect got my other earring missing A post shared by Maine Mendoza (@mainedcm) on Apr 11, 2017 at 10:22am PDT

Sa Japan, kasama ni Matteo Guidicelli ang kanyang pamilya na naglakwatsa. Same sa mag-partner na nagmamahalan na sina Luis Manzano at Jessy Mendiola na nag-enjoy sa malamig na klima ng Land of the Rising Sun.

The family + Mount Fuji . #mtfuji #Japan #mountfuji A post shared by Matteo Guidicelli (@mateoguidicelli) on Apr 13, 2017 at 7:34am PDT

Woooow wooow… wooow wooow 😍 A post shared by Luis Manzano (@luckymanzano) on Apr 9, 2017 at 4:12am PDT

Doon din sa Japan nagbakasyon sina Zsa Zsa Padilla, Carla Abellana, at Solenn Heussaff at ang mister na si Nico Bolzico. Si Glaiza de Castro ay nag-enjoy sa Tokyo Disney Sea.

Sakura 🌸 A post shared by Zsa Zsa Padilla (@zsazsapadilla) on Apr 12, 2017 at 1:55am PDT

It was nice to finally meet you, Hachi ❤️ A post shared by Carla Abellana (@carlaangeline) on Apr 12, 2017 at 9:33pm PDT

Tamis😜🔫 #SosBolzTravels ….my prop is asleep 😑 A post shared by Solenn Heussaff (@solennheussaff) on Apr 15, 2017 at 9:37pm PDT

Sina Maja Salvador at Andrea Torres, du’n din sa Japan nag-vacay na nagsimula noong Sabado de Gloria.

#MSescapade A post shared by Maja Salvador (@iammajasalvador) on Apr 15, 2017 at 8:29pm PDT

You're beautiful!!! 😍 A post shared by Andrea Torres (@andreaetorres) on Apr 15, 2017 at 2:33am PDT

Sina Gerald Anderson at Bea Alonzo sa Pearl Farm sa Davao naglakwatsa.

@Regrann from @varda_atienza – Happiest Moment!! Salamat sa inyong dalawa!!! ❤❤❤ God bless ❤❤❤#bearald adminX – #regrann A post shared by BEA ALONZO & GERALD ANDERSON (@bearald.universe) on Apr 18, 2017 at 7:25am PDT

Nag-spend ng Holy Week sa Bali, Indonesia si Derick Monasterio with his mom Tina; Ruffa Gutierrez with her daughters and boyfriend Jourdan Mouyal.

Getaway A post shared by @derrickmonasterio on Apr 14, 2017 at 2:52am PDT

Pero bongga ang komedyanteng si Eugene Domingo kasama ang love niyang si Danilo Bottoni na isang Italian. Super like ang kanilang picture-taking sa Shinjuku Gyoe National Garden, kung saan matatagpuan ang mahigit na 1,500 cherry tress na dahilan kung bakit dinarayo ng mga turista.

Grazie po😘 A post shared by Dear Uge / Celebrity Bluff (@miss_eugenedomingo) on Apr 9, 2017 at 9:41pm PDT

Sa Korea rin nag-vacay sina James Reid at Nadine Lustre kasama sina Kiana Valenciano with boyfie Sam Concepcion.

Coldplay high! Amazing night with the most amazing friends and 2 of my closest cousins ❤️🇰🇷 God, you're great. A post shared by Kiana Valenciano 🌙 (@kianavee) on Apr 15, 2017 at 7:33am PDT

Sa Boracay, abs kung abs ang pagpu-flaunt ng hunk na si Jak Roberto.

#boracay2017 #summervacay2017 #WearSummer #thisisFHNow #iwearfoldedandhung A post shared by Jak Roberto (@jakroberto) on Apr 13, 2017 at 1:48am PDT

Sina Mikael Daez at Megan Young, sa Maldives (located sa gitna ng Indian Ocean) naman nagpakasarap. Same destination sila ng destination ni Kris Aquino kasama ang anak na si Bimby, habang si Kuya Josh ay sumama sa kanyang trusted yaya sa bayan nito sa lalawigan ng Negros Occidental.

🍑 A post shared by Megan Young (@meganbata) on Apr 11, 2017 at 5:51am PDT