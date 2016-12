Bonggang Christmas vacation ng mga artista

Fabulous ang ilan sa showbiz celebrities natin ngayong Christms Season at kung saan-saang lupalop sila naglamyerda. ‘Yong iba, dito lang sa bansa at may mga family bonding.

Ang komedyanteng si Kiray Celis, nanonood lang ng concert sa Pasko (meron ba?). “Feeling ko kasi, parang may trabaho pa ako sa Christmas, so trabaho pa rin. Pero kapag walang work, family. Hindi na ako aalis. Siguro sa bahay lang… ‘yung mga palabas na pambata kasi, ilalabas namin ‘yung dalawa kong pamangkin.”

Si Maris Racal na kabilang sa Star Cinema MMFF entry na “Vince&Kath&James, raratsada sa promotion ng pelikula nila nina Julia Barretto, Joshua Garcia, at Ronnie Alonte. Umwi ang dalaga sa Davao at ang balik na niya ay sa January 2 para sumabak muli sa work.

Bongga ang singer na si Morisette dahil on Christmas Day, December 25 and December 26, may show siya sa Switzerland with Jason Dy. Happy ang singer dahil kasama niya ang kanyang pamilya sa show niya sa abroad. “First time naming lalabas out of the country ng family ko,” pahayag ng singer.

Si Vice Ganda naman ay nag-Paris, France with his family. Ang aktor na si Joem Bascon, sa San Francisco (California) nag-spend ng Kapaskuhan kasama ang girlfriend.

Si Vhong Navarro, dito lang sa Manila na magpo-romote ng kanyang pelikulang “Mang Kepweng Returns” na opening on January 4, mismong araw ng kanyang birthday. “Pero baka umalis din kami (ng girlfriend) at punta ng Hongkong. Pero hindi pa sure,” sabi ng komedyante.

Reyted K

By RK VillaCorta