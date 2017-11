BONGGA: Paolo Ballesteros, excited sa movie with the lolas at kay Piolo Pascual!

NOONG PUMIRMA ng kanyang movie contract si Paolo Ballesteros sa Regal Films ay tinanong na ang aktor kung sino ang wish niya na makapareha as a leading man sa movie na gagawin niya sa kuwadra ni Mother Lily at Miss Roselle Monteverde.

S’yempre, ang beking si Paolo, kilig na kilig na sinabi na type na type niya si Piolo Pascual na makapareha sa pelikula.

Istorya na sana ito na pwede i-bandera or i-headline ng mga invited press people noon pero nakiusap si Mother Lily na huwag daw muna isulat dahil mawawala sa focus ang publicity stunt ng pelikula ni Papa Pi na Northern Lights noon.

Now na pwedeng-pwede na kaya inulit-ulit kay Paolo ang tungkol sa kilig niya kay Papa Pi during the presscon of their laugh trip movie na Trip Ubusan: The Lolas vs Zombies kung saan kasama ni Pao sina Wally Bayola at Jose Manalo sa pelikula ni Direk Mark Reyes with their Eat Bulaga’s Lolas (Lola Tidora, Lola Nidora at Lola Tinidora) characters na ipapalabas na this coming Wednesday, November 22.

Nagulat si Paolo nang makarating ang kuwento na papayag naman daw ang aktor na maging kapareha niya sa pelikulang gagawin nila.

As of this writing, wala pa sa isip ni Paolo kung ano ang magiging kuwento ng magiging pelikula nila ni Piolo pagnagkataon.

“Bahala na ang mga managers namin na ang bahala. Ipauubaya ko na ,” kuwento ni Paolo.

Basta ngayon, excited siya sa magiging resulta ng pelikula nilang tatlo nina Jose at Wally.

“Siguro naman, hindi kami pababayaan ng mga fans namin sa Eat Bulaga Kalye-Serye. Basta, may surprise kami sa kanila,” panigurado ni Paolo.

Sa pelikula ay makakasama ng tatlong lolas sina Angelika dela Cruz at Ryzza Mae Dizon.

Reyted K

By RK Villacorta