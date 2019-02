BLOOMING SI MOMMY: Nathalie Hart, nanganak na!

Nathalie Hart with daughter Baby Penelope

BLOOMING na blooming ang bagong nanay sa showbiz na si Nathalie Hart.



After months of taking a break from showbusiness ay nanganak na nga ang sexy Filipina-Australian actress na si Nathalie Hart. Isang healthy and cutie patootie baby girl ang isinilang nito.



“My beautiful angel Penelope”, ang caption ng aktres habang karga nito ang kanyang little one. Ito ang first baby nila ng kanyang fiance na Indian businessman at nakatakda na rin silang ikasal this year.



Matatandaan na ibinunyag ni Nathalie ang kanyang pagbubuntis bago pa mag-umpisa ang promo para sa pelikulang ‘Abay Babes’. May mga nanghinayang dahil nasa peak na nga ito ng kanyang career as a sexy actress (with Sin Island and Kusina Kings), pero positive lang ito dahil para sa kanya ay blessing ang kanyang pagdadalang-tao.



Isa si Nathalie sa gusto namin na makabalik agad sa showbiz at sure naman kami na hindi ito mahihirapan. Nakakamiss ang kabaklaan niya sa mga interviews, huh!



To Nathalie and boyfriend, congrats!