Blind Item: Trying hard actress, sinasakyan na lang ng mga katrabaho

‘TRYING HARD’ o ‘overacting’ ang comment ng ilang observers sa isang actress na talented naman pero tila mailap ang full-blown stardom sa kanya.

In all fairness naman sa dating teen star na ito, nabiyayaan naman siya ng magandang boses, malambot ang katawan pagdating sa sayawan at nakakaarte naman ito. Sinubukan din ng original home network niya na pasikatin siya ng todo, pero lagi itong nasasapawan ng mga kasabayan niya o ng mga bagong lipat sa istasyong pinagsisilbihan.

Sinubukan na rin niya na i-reinvent sa sarili na halos kabugin na niya si Madonna sa pagpapalit ng image. Ang latest straw nga ay ang halos hubo’t hubad niyang pictorial na ikinagulat ng mga tagahanga niya. Noon kasi, kahit cleavage ay ayaw niyang ipasilip at pabebe rin ito sa kissing scenes. Napagiwanan tuloy.

Sa wakas ay nakakuha rin ito ng magandang break. Siguro ay ayaw na niya na mawala ang mga opportunities na lumalapit sa kanya, tinotodo na ng ateh niyo ang pag-project on TV na sa sobrang pagaaura niya ay kahit ang mga kaibigan nito ay naga-adjust na lang para hindi mapahiya ang kaibigan. Hindi sakto ang mga comedic timings nito na madalas ay siya na lang ang natatawa sa sariling biro. Naku, sana mag-klik ka na rin sa mga gimik mo, teh!