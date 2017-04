Blind Item: Talented actress, gusto nang hiwalayan ang ‘walang silbing’ mister?

GAANO kaya katotoo ang tsikang hindi na umano kuntento ang isang talented actress sa takbo ng kanyang buhay-pamilya at gusto na raw makipaghiwalay sa mister?

Parang mahirap naman yata itong paniwalaan dahil hindi naman kinakikitaan ng pangit na pagsasama ang celebrity couple na ito na may isa nang chikiting. To think na napakabata pa ng kanilang marriage, para sukuan na ni Talented Actress ang pagsubok na dumaraan sa kanilang buhay, kung meron man.

Ayon kasi sa tsika, nagrereklamo na umano si talented actress dahil parang siya lang ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Siya itong kayod nang kayod at walang naitutulong sa pamilya si Mister sa aspetong pinansiyal. Para nga raw ‘walang silbi’ si Mister. Halos wala kasing raket si Mister, at kung meron man, barya-barya lang.

Ang pumipigil lang daw kay Talented Actress na tuluyang isuko ang pagsasama nila ng mister ay ang mga endorsements sa na involved ang silang mag-asawa at kanilang anak.

Well, totoo namang malakas kumita ngayon si Talented Actress, lalo’t pa’t nag-ressurrect nga ang kanyang showbiz career. Hindi siya nawawalan ng TV shows, TV commercials, at endorsements mula nang magbago muli ang kanyang career plan.

Matatandaang mistulang semplang ang dating career plan ni Talented Actress at lumamlam ang kinang ng kanyang bituin. Dumating nga halos ang point sa kanyang showbiz career na parang ‘one of those’ na lang siya. Para nga siyang supernova noon na naabot ang rurok ng kinang hanggang sa sumabog at unti-unti nawala.

During that time din nakilala ni Talented Actress ang kanyang boyfriend na naging mister niya. Bagama’t pareho silang nasa showbiz, ‘di hamak na may star value pa rin si Talented Actress at may presyo pa rin naman noon kumpara kay mister na halos hindi naman nagmarka ng pangalan sa showbiz industry.

At any rate, maganda naman ang kanilang buhay-pamilya with the coming of their son kahit nga sabihin pang hindi ganoon kainaman ang kanilang kanilang pinansiya. Kung sa standard ng celebrities, puwedeng sabihing mahirap sila. Pero kung sa standard ng masang nagpapayaman sa kanila, well off naman ang kanilang pamilya.

Ang catch dito ay tanging pumipigil umano kay Talented Actress na hiwalayan ang mister: ang kanilang endorsements. Iyon lang ba talaga ang pumipigil? Hindi ba puwedeng ang pag-ibig niya pa rin kay Mister at ang pagmamahal niya sa anak at sa pamilya ang dahilan para huwag niyang ituloy ang kanyang balak?

Isa pa, hindi naman komo’t siya na babae ang nabigyan ng pagkakataon na itaguyod ang kanilang pamilya, eh, wala nang silbi si Mister. In fact, sa sitwasyon nila ngayon ng asawa na siya ay sobrang busy sa trabaho, si Mister itong nagsisilbing ilaw ng kanilang tahanan, bilang househusband.

Ang nakakatuwa lang rito, kung totoo man ang tsika, mukhang naresolba na naman ni Talented Actress at ni Mister ang kanilang issue.

Kamakailan lang kasi, nakitang magkakasama pa sila ng mister at anak sa isang show at walang bahid ng pagkukunwari ang makikitang pagmamahalan nila sa isa’t isa.

Tila napag-isip-isip din marahil ni Talented Actress na kung hindi nga naman sila napaghiwalay ng hirap noon, ngayon pa kaya na nasa kanila ngayon ang ginahawa? In fact, ang ganda-ganda ng buhay ng kanilang pamilya ngayon.

By Parazzi Boy