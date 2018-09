Blind Item: Sikat na magandang aktres, buntis?!

TOTOO KAYA ang tsika na buntis ang isang popular and pretty actress?

Marami ang naghihintay na magbalik-telebisyon ang isang magandang actress na isa sa prime artists ng kanyang network. May mga usap-usapan noon na may nilalatag na challenging project ang sinisilbihang istasyon. Ang kaso, kailangan daw mag-back off nito dahil sa isang blessing – bagong baby!

Hindi ito ang first time na may nabiting proyekto ang aktres. Some years ago, hindi rin siya natuloy sa isang controversial-themed project dahil sa parehong kadahilanan. Masaya ang mga fans nito the first time. Surely, mas masaya ang mga ito kung totoo man ang balita dahil kung sa pagiging nanay ay lodi talaga siya.

May tsika rin na kung itutuloy ng kanyang asawa ang pagpasok sa pulitika ay magiging stay-at-home mom na lang ito at mga weekend shows na lang ang kanyang papatusin. Mas kinakarir niya kasi ang pagiging nanay at asawa kaysa ang pagiging reyna sa sinisilbihang istasyon.

Hinihintay na lang namin ang final confirmation at happy kami for the couple kung true nga ito.