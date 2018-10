Blind Item: Sikat na loveteam, bubuwagin na dahil sa pang-aabuso?

MARAMI sa loyal fans ng isa sa sikat na loveteam ng network ang nalungkot sa posibilidad na mabuwag ang tambalang kanilang sinusuportahan dahil sa mga mapanirang tsikang lumalabas lately.

Kung noon ay very active sa social media ang dalawang young stars sa pagpost ng kanilang cheesy and romantic escapades, ngayon ay tila tahimik ang mga ito.

Weeks ago ay lumutang ang balitang sinaktan diumano ng young actor ang young actress nang ito’y nalasing sa isang bar. Dahil dito, kumalas ang dalaga at bumalik na sa kanyang pamilya. Balita na hindi boto ang ina nito sa kanilang relasyon at mukhang tama nga ang ‘mother’s instinct’ dahil ang ending ay sa kanya rin umuwi ang anak.

May usap-usapan na cancelled na ang mga proyektong dapat na gagawin nila. Ire-retain nila ang babae dahil may good image ito sa masa at ibabalik diumano ang tambalan nila ng dating kasamahan na iniwan niya sa ere dahil pinilit ng network na pinagsisilbihan nila na ipares siya sa now ex-boyfriend.