Blind Item: Sexy actress, umatras sa teleserye dahil gusto maging reyna?

MARAMI ang nadismaya sa ginawang pambibitin ng isang sexy actress sa production ng isang teleserye na originally ay ipapalabas na dapat ngayong buwan.



Originally ay isa ang sexy actress sa lead stars nito. Sa katunayan, umattend ito ng story conference at nag-look test pa sila. Nang malaman kung ano ang pinaka-jist ng character niya ay nag-backout ito from the project.



Dahil dito ay nasira ang schedule ng production at kinailangan pa nila humanap ng replacement agad-agad. Ayon sa aming source, gusto raw kasi ni sexy actress na sundin ang yapak ng isa sa pinakasikat na reyna ng kanilang istasyon kaya gusto niya sundan kung anuman ang naging career path nito.



Kung gusto talaga ng sexy actress na maging isa sa mga reyna ng network niya, baka dapat ay paggawa ng pelikula ang asikasuhin niya.



Pero wait, bakit parang ang lakas ng loob ni ate? Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nambitin ang aktres sa isang production.