Blind Item: Sexy actress na walang regular show, nagpaparamdam na sa kabilang network?

KUNG HINDI pa ito bigla nagkaroon ng mga mga movie projects at pagpopost nila ng sweety stuff with her special someone, halos makakalimutan na ng tao na once upon a time ay si sexy actress ang isa sa pinupush na pasikatin ng kanyang network. Ilan beses na nga rin ito nagbida sa mga teleserye na hindi masyadong successful, pero hindi rin naman flop.



Matagal-tagal na rin nasa ‘freezer’ ang sexy aktres. May mga nagsasabi na hindi raw kasi pumipick-up sa ratings ang projects nito at sakto lang din kung box-office ang pag-uusapan. Kung maconvert lang sana to cash ang mga pambabash sa kanya, ‘yun siguro ang mas hit na hit na ‘di rin namin gets kung bakit until now ay marami pa rin ang imbey sa aktres.



Ang latest chika ay nagpaplano na raw ito lumipat sa kabilang istasyon. Nagparamdam na raw ito ng feeler sa competing network pero hanggang ngayon ay wala pa rin concrete plans. Ang tanong: Interesado naman kaya ang kabilang panig? Let’s just wait and see!